В возрасте 31 года умер Байрон Бернстин, больше известный как Reckful. Он был известным профессиональным киберспортмсеном и игроком World of Warcraft.

Также Бернстина знали как одного из первых стримеров на Twitch.

По словам его девушки, мужчина совершил самоубийство. Смерть стримера также подтвердил его сосед по комнате.

Reckful’s passing has been confirmed by his roommate. Byron was 31. pic.twitter.com/wfB5A2uhJm

— Rod Breslau (@Slasher) July 2, 2020