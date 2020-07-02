В возрасте 31 года умер Байрон Бернстин, больше известный как Reckful. Он был известным профессиональным киберспортмсеном и игроком World of Warcraft.

Также Бернстина знали как одного из первых стримеров на Twitch.

По словам его девушки, мужчина совершил самоубийство. Смерть стримера также подтвердил его сосед по комнате.

Reckful’s passing has been confirmed by his roommate. Byron was 31. pic.twitter.com/wfB5A2uhJm — Rod Breslau (@Slasher) July 2, 2020

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В октябре 2017 года Байрон Бернстин признался, что у него диагностировали биполярное расстройство. Он поделился, что его мать и брат в свое время также покончили с собой.

Байрон Бернстин (Reckful) был одним из первых стримеров на платформе Twitch. У него было более 900 тыс. фолловеров.

Также игрок был известен по достижениям в онлайн-играх World of Warcraft и Asheron’s Call.

К слову, биполярное расстройство, которое диагностировали у Байрона Бернстина — это состояние, когда человек не может полностью контролировать свое настроение. Сначала он может испытывать сильный, часто немотивированный энергетический подъем, потом беспричинную депрессию.

Поэтому в случае появления первых признаков болезни нужно немедленно обращаться к врачу.

Фото: Rod Breslau