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Умер Байрон Бернстин — профессиональный игрок в World of Warcraft

В возрасте 31 года умер Байрон Бернстин, больше известный как Reckful. Он был известным профессиональным киберспортмсеном и игроком World of Warcraft.

Также Бернстина знали как одного из первых стримеров на Twitch.

По словам его девушки, мужчина совершил самоубийство. Смерть стримера также подтвердил его сосед по комнате.

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В октябре 2017 года Байрон Бернстин признался, что у него диагностировали биполярное расстройство. Он поделился, что его мать и брат в свое время также покончили с собой.

Байрон Бернстин (Reckful) был одним из первых стримеров на платформе Twitch. У него было более 900 тыс. фолловеров.

Также игрок был известен по достижениям в онлайн-играх World of Warcraft и Asheron’s Call.

К слову, биполярное расстройство, которое диагностировали у Байрона Бернстина — это состояние, когда человек не может полностью контролировать свое настроение. Сначала он может испытывать сильный, часто немотивированный энергетический подъем, потом беспричинную депрессию.

Поэтому в случае появления первых признаков болезни нужно немедленно обращаться к врачу.

Фото: Rod Breslau

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