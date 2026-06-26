Актриса Наталка Денисенко второй раз выходит замуж. Она и модель Юрий Савранский объявили о помолвке.

Наталка Денисенко выходит замуж

Актриса сообщила о важном событии в своей жизни в Instagram, опубликовав соответствующие фото. Отныне – Наталка Денисенко официально стала невестой.

Юрий Савранский сделал предложение актрисе во время их отдыха в Турции.

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— Принимаем поздравления с помолвкой. Вчера (25 июня, – Ред.) она ему сказала Да. У храма Аполона, где встречались Марк Антоний и Клеопатра, — написали влюбленные под фото.

Между тем Денисенко призналась, что счастлива, хотя и не ожидала предложения именно сейчас.

– Я очень счастлива и совсем не ожидала этого предложения так рано. Вчера я сказала Да и стала невестой… Для нас это очень особенный момент. Теперь мы начинаем новый этап жизни, и я уже привыкаю к ​​своему новому статусу, — поделилась Наталка.

Отметим, пара находится в отношениях около года. Савранский рассказывал, что влюбился в актрису во время одного из ее поэтических вечеров. Для Наталки, как и для Юрия, их брак станет вторым.

Влюбленные пока не раскрывают деталей предстоящего празднования, но впереди у них период приятных приготовлений, важных решений и нового этапа совместной жизни.

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