У віці 31 року помер Байрон Бернстін, більше відомий як Reckful. Він був відомим професійним кіберспортмсеном і гравцем World of Warcraft.

Також Бернстіна знали як одного з перших стрімерів на Twitch.

За словами його дівчини, чоловік вчинив самогубство. Смерть стрімера також підтвердив його сусід по кімнаті.

Reckful’s passing has been confirmed by his roommate. Byron was 31. pic.twitter.com/wfB5A2uhJm — Rod Breslau (@Slasher) July 2, 2020

У жовтні 2017 року Байрон Бернстін зізнався, що у нього діагностували біполярний розлад. Він поділився, що у його матері було таке ж захворювання, а брат свого часу також наклав на себе руки.

Байрон Бернстін (Reckful) був одним з перших стрімерів на платформі Twitch. У нього було понад 900 тис. фоловерів.

Також гравець був відомий за досягненнями в онлайн-іграх World of Warcraft і Asheron’s Call.

До слова, біполярний розлад, який діагностували у Байрона Бернстіна, – це стан, коли людина не може повністю контролювати свій настрій. Спочатку вона може відчувати сильний, часто невмотивований енергетичний підйом, згодом безпричинну депресію.

Тому у разі появи перших ознак хвороби потрібно негайно звертатися до лікаря.

Фото: Rod Breslau

