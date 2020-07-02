У віці 31 року помер Байрон Бернстін, більше відомий як Reckful. Він був відомим професійним кіберспортмсеном і гравцем World of Warcraft.

Також Бернстіна знали як одного з перших стрімерів на Twitch.

За словами його дівчини, чоловік вчинив самогубство. Смерть стрімера також підтвердив його сусід по кімнаті.

У жовтні 2017 року Байрон Бернстін зізнався, що у нього діагностували біполярний розлад. Він поділився, що у його матері було таке ж захворювання, а брат свого часу також наклав на себе руки.

Байрон Бернстін (Reckful) був одним з перших стрімерів на платформі Twitch. У нього було понад 900 тис. фоловерів.

Також гравець був відомий за досягненнями в онлайн-іграх World of Warcraft і Asheron’s Call.

До слова, біполярний розлад, який діагностували у Байрона Бернстіна, – це стан, коли людина не може повністю контролювати свій настрій. Спочатку вона може відчувати сильний, часто невмотивований енергетичний підйом, згодом безпричинну депресію.

Тому у разі появи перших ознак хвороби потрібно негайно звертатися до лікаря.

Фото: Rod Breslau

