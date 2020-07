Наводнение в Японии: ливень смыл несколько домов и мост, проходит эвакуация

В японских префектурах Кумамото и Кагосима произошло масштабное наводнение. Метеорологи рассказали, что всего за час в этих регионах выпало более 100 мм дождя, это самый мощный ливень за последнее десятилетие.

Из-за природного бедствия японские власти приказали эвакуироваться почти 800 тыс. людей из трех городов — Кагосима, Кирисима и Айры.

В результате сильных ливней река Кума вышла из берегов, мост размыт. Поток воды снес несколько домов.

Torrential rains in southern Japan triggered mudslides and heavy flooding, leaving more than a dozen people presumed dead and scores more missing and stranded on rooftops waiting to be rescuedhttps://t.co/QnWpseVkMK

— The Daily Beast (@thedailybeast) July 4, 2020