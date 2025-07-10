Во время атаки на Киев в квартиру председателя Нацсоюза художников попал Шахед

В ночь на 10 июля в результате очередной массированной атаки России на Киев один из дронов-камикадзе Shahed попал в квартиру председателя Национального союза художников Украины Константина Чернявского.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, удары по Украине продолжались почти 10 часов. Был зафиксирован запуск 18 ракет, в том числе баллистических, и около 400 ударных дронов.

В каком состоянии председатель НСХУ Константин Чернявский

Художник получил осколочные ранения и значительную кровопотерю, сейчас находится в больнице. Его жена Тамара и сын Алексей не пострадали.

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О ранении художника сообщил Национальный союз художников Украины в соцсетях, призвав не оставаться в стороне и присоединиться к поддержке главы организации.

– Тяжелая ночь и тяжелые новости. Держитесь и выздоравливайте, уважаемый Константин Чернявский. Мы с вами в этот тяжелый момент и всегда готовы поддержать! – говорится в обращении НСХУ.

Коллеги и друзья организовали сбор средств в помощь Чернявскому.

Что известно о Константине Чернявском

Константин Чернявский – украинский художник и искусствовед, родился в 1979 году в Киеве. Окончил Государственную художественную школу имени Тараса Шевченко, затем – факультет изобразительного искусства и реставрации Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

Преподавал в Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, Национальном авиационном университете. В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию. С 2016 года занимал руководящие должности в НСХУ, а с 2021-го возглавил Союз.

Фото: НСХУ, Константин Чернявский

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