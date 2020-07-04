У японських префектурах Кумамото та Кагосіма сталася масштабна повінь. Метеорологи розповіли, що лише за годину в цих регіонах випало понад 100 мм дощу, це найпотужніша злива за останнє десятиліття.

Через природного лиха японська влада наказали евакуюватися майже 800 тис. людей з трьох міст – Кагосіма, Кірісіма та Айри.

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В результаті сильних злив річка Кума вийшла з берегів, міст розмитий. Потік води зніс кілька будинків.

Torrential rains in southern Japan triggered mudslides and heavy flooding, leaving more than a dozen people presumed dead and scores more missing and stranded on rooftops waiting to be rescuedhttps://t.co/QnWpseVkMK — The Daily Beast (@thedailybeast) July 4, 2020

“75,000 people evacuated in Japan’s west as torrential rain sparks floods and landslides” https://t.co/od6nOde7ex — InfoDotNews (@Infodotnews11) July 4, 2020

Паводок на Заході України

У червні в Карпатах і Прикарпатті з берегів вийшли гірські річки, що спровокувало масштабне природне лихо. Рятувальники відселили 1 656 осіб. В результаті паводку загинули три людини, ще п’ятеро отримали травми.

Крім України, допомогу в ліквідації лиха надала низка країн: Польща, Молдова, Словаччина, Італія, Швеція та Угорщина.