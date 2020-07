У японських префектурах Кумамото та Кагосіма сталася масштабна повінь. Метеорологи розповіли, що лише за годину в цих регіонах випало понад 100 мм дощу, це найпотужніша злива за останнє десятиліття.

Через природного лиха японська влада наказали евакуюватися майже 800 тис. людей з трьох міст – Кагосіма, Кірісіма та Айри.

В результаті сильних злив річка Кума вийшла з берегів, міст розмитий. Потік води зніс кілька будинків.

Torrential rains in southern Japan triggered mudslides and heavy flooding, leaving more than a dozen people presumed dead and scores more missing and stranded on rooftops waiting to be rescuedhttps://t.co/QnWpseVkMK

— The Daily Beast (@thedailybeast) July 4, 2020