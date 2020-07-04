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Факти / Надзвичайні події

Повінь в Японії: злива змила кілька будинків та міст, триває евакуація

У японських префектурах Кумамото та Кагосіма сталася масштабна повінь. Метеорологи розповіли, що лише за годину в цих регіонах випало понад 100 мм дощу, це найпотужніша злива за останнє десятиліття.

Через природного лиха японська влада наказали евакуюватися майже 800 тис. людей з трьох міст – Кагосіма, Кірісіма та Айри.

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В результаті сильних злив річка Кума вийшла з берегів, міст розмитий. Потік води зніс кілька будинків.

Паводок на Заході України

У червні в Карпатах і Прикарпатті з берегів вийшли гірські річки, що спровокувало масштабне природне лихо. Рятувальники відселили 1 656 осіб. В результаті паводку загинули три людини, ще п’ятеро отримали травми.

Крім України, допомогу в ліквідації лиха надала низка країн: Польща, Молдова, Словаччина, Італія, Швеція та Угорщина.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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