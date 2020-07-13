Ни для одной страны ДТП не является чем-то невероятным. Ежедневно в городах происходят как маленькие, так и большие аварии. Они уже давно стали частью повседневной жизни.

Однако иногда внимание общества привлекают большие резонансные аварии, которые заставляют задуматься о том, действенны ли наши законы.

Авария под Киевом на Старообуховской трассе забрала жизни четырех человек. В один миг семью настигла настоящая трагедия.

Факты ICTV рассказывают, что известно об участниках ДТП под Киевом и можно ли было его предотвратить.

Что известно об аварии на Старообуховской трассе

Свидетели рассказывают, что ДТП под Киевом произошло из-за того, что водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai. Последний остался на дороге, а Mercedes слетел в кювет.

На месте происшествия погибли три человека, находившиеся в Hyundai — мужчина, женщина и их восьмилетняя дочь. Впоследствии стало известно, что погиб еще и десятилетний мальчик. За жизнь еще одного ребенка борются врачи.

Все жертвы были в автомобиле, который ехал в своей полосе. Очевидцы ДТП собирались совершить самосуд над водителем Mercedes, однако что-то спасло его.

Сейчас о жертвах катастрофы ничего не известно, кроме того, что они были семьей. О транспортном средстве Hyundai также нет никакой регистрационной информации в базе OpenDataBot кроме того, что он, скорее всего, был зарегистрирован до 1 января 2013 года в Киеве. Возможно и жертвы проживали в столице.

С Mercedes ситуация несколько интереснее. Автомобиль зарегистрирован на некую Ольгу Витальевну, однако на момент аварии за рулем находился полуголый мужчина.

Кроме того, транспортное средство числится как таковое, что было ввезено из-за рубежа. Возможно, оно было одной из так называемых евроблях, однако сейчас растаможено и зарегистрировано в Киевской области.

Вскоре после аварии Mercedes подали в розыск, как угнанный автомобиль. В настоящее время нет точной информации относительно того, похитил ли подозреваемый авто, сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и виновных в ДТП.

Чем “известен” водитель Mercedes

Водитель Mercedes сразу привлек внимание очевидцев ДТП и полиции. С первых минут заподозрили, что он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Так как человек имел соответствующие признаки, сотрудники Нацполиции на месте приняли решение о прохождении подозреваемым теста на алкогольное опьянение. При допустимой норме в 0,2 промилле прибор показал 1,32 промилле, что значительно превышает допустимый показатель.

Сейчас известно, что в совершении аварии под Киевом подозревается Антон Желепа 1981 года рождения. Он родился в России, но сейчас является гражданином Украины.

Одна из фотографий, опубликованная в группе dtp.kiev.ua свидетельствует о том, что в 2014 году он участвовал в Революции достоинства и отстаивал свободу Украины на Майдане Независимости. Однако этот человек далеко не святой.

Вскоре после ДТП журналист Василий Крутчак опубликовал информацию в Facebook о криминальном прошлом Желепы.

— Ранее судимый: 13.11.2007 года Печерским районным судом. Киева по ч. 2 ст. 345 УК Украины к четырем годам лишения свободы, на основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на два года; 27.09.2010 года Васильковский районный суд Киевской области по ч. 2 ст. 286 УК Украины к трем годам шести месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года, — сообщил журналист.

Речь идет о драке с полицейским в 2007 году и аварии, в которой погибла женщина в 2010 году. Однако даже после этого он неоднократно нарушал закон. Согласно информации Единого реестра досудебных расследований, в 2016 году Желепа осудили за хулиганство, в 2019 году — за избиение человека, а в этом году он проходил обвиняемым по делу о домашнем насилии.

По словам соседей, мужчина неоднократно становился участником подобных историй, но его не всегда привлекали к ответственности.

Ще про вбивцю Желеп Антон Михайлович, 17.03.1981 року народження.

Уродженець м. Шкотово-17 (зараз — Фокіно, РФ),… Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 12 июля 2020 г.

Если бы в одном из недавних дел его бы приговорили к лишению свободы, может быть, и смертельного ДТП под Киевом не произошло. Но только ли в подозреваемом дело?

Несовершенная ситуация



Сейчас подозреваемого в совершении аварии задержали. Прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

— Водитель задержан. Ему готовится сообщение о подозрении. В связи с большим количеством погибших уголовное производство начато по ч. 3 ст. 286 УК, — заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева.

Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на три года.

Однако, не мягковатое ли у нас наказание? Ведь человек, который подозревается в совершении ДТП под Киевом, уже становился причиной смерти человека, управляя транспортным средством.

В комментарии Фактам ICTV юрист Ростислав Кравец заявил, что сейчас нужно предупреждать подобные случаи, а не заниматься усилением ответственности.

— Я не считаю, что суровость наказания будет предотвращать такие трагедии. Мне кажется, здесь необходимо больше профилактики. Например, не только лишение прав, но и обязательное прохождение определенных курсов, сколько-то часов обязательного просмотра специально подготовленных материалов касательно вождения транспортного средства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Исходя из опыта многих стран, это имело бы намного больший эффект, нежели отбывание наказания, — рассказывает юрист.

По его словам, на законодательном уровне особые изменения не нужно вносить, ведь практика показывает, что усиление ответственности за наказание очень редко приводит к выполнению закона.

Основную роль играют неотвратимость наказания и профилактические мероприятия.

По мнению Кравца, единственное, что можно изменить — это ввести пожизненное лишение прав за тяжкие нарушения правил дорожного движения. Но даже это не гарантирует безопасность людей.

— Но это (лишение прав, — Ред.) никоим образом не предотвратит возможность того, что он может сесть за руль без прав и совершить подобное правонарушение.

К сожалению, такие случаи — не редкость. Людей лишают прав, они отбывают наказание и они все равно водят авто, — говорит юрист.

Сейчас мы должны беспокоиться о том, чтобы у людей была причина не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Конечно, можно начать с себя и товарищей, но без образовательной работы количество подобных ДТП сильно не уменьшится.

Конечно, мы не сможем полностью искоренить аварии из повседневной жизни, но нужно провести серьезную работу и свести их к минимуму, чтобы спасти человеческие жизни.

Владислав Бомбела