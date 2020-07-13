Для жодної країни ДТП не є чимось неймовірним. Щодня у містах відбуваються як маленькі, так і великі аварії. Вони вже давно стали частиною повсякденного життя.

Однак інколи увагу суспільства привертають великі резонансні аварії, які змушують замислитися про те, чи дієві наші закони.

Аварія під Києвом на Старообухівській трасі забрала життя чотирьох людей. В одну мить сім’ю спіткала справжня трагедія.

Факти ICTV розповідають, що відомо про учасників ДТП під Києвом і чи можна було їй запобігти.

Що відомо про аварію на Старообухівській трасі



Свідки розповідають, що ДТП під Києвом сталася через те, що водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Hyundai. Останній залишився на дорозі, а Mercedes злетів у кювет.

На місці події загинули троє людей, які перебували в Hyundai – чоловік, жінка та їхня восьмирічна дочка. Згодом стало відомо, що загинув ще і десятирічний хлопчик. За життя однієї дитини ще борються лікарі.

Усі жертви були в автомобілі, який їхав у своїй смузі. Очевидці ДТП збиралися вчинити самосуд над водієм Mercedes, однак щось врятувало його.

Нині про жертв катастрофи нічого не відомо, крім того, що вони були сім’єю. Про транспортний засіб Hyundai також немає жодної реєстраційної інформації в базі OpenDataBot крім того, що він, найімовірніше, був зареєстрований до 1 січня 2013 року у Києві. Можливо і жертви проживали у столиці.

З Mercedes ситуація дещо цікавіша. Автомобіль зареєстрований на певну Ольгу Віталіївну, однак на момент аварії за кермом знаходився напівголий чоловік.

Крім того, транспортний засіб зазначений як такий, що був ввезений з-за кордону. Можливо, він був однією з так званих євроблях, однак нині розмитнений і зареєстрований у Київській області.

Незадовго після аварії Mercedes подали в розшук, як викрадений автомобіль. Нині немає точної інформації щодо того, чи викрав підозрюваний авто, нині поліція встановлює всі обставини та винних у ДТП.

Чим “відомий” водій Mercedes

Водій Mercedes одразу привернув увагу очевидців ДТП та поліції. З перших хвилин запідозрили, що він перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Через те, що чоловік мав відповідні ознаки, співробітники Нацполіції на місці ухвалили рішення щодо проходження підозрюваним тесту на алкогольне сп’яніння. За допустимої норми у 0,2 проміле прилад показав 1,32 проміле, що значно перевищує допустимий показник.

Нині відомо, що у скоєнні аварії під Києвом підозрюється Антон Желепа 1981 року народження. Він народився у Росії, але нині є громадянином України.

Одна з фотографій, опублікована у групі dtp.kiev.ua свідчить про те, що у 2014 році він брав участь у Революції гідності і відстоював свободу України на Майдані Незалежності. Однак цей чоловік далеко не святий.

Незадовго після ДТП журналіст Василь Крутчак опублікував інформацію у Facebook про кримінальне минуле Желепи.

– Раніше судимий: 13.11.2007 року Печерським районним судом м. Києва за ч. 2 ст. 345 КК України до чотирьох років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільненого від відбування покарання з іспитовим строком на два роки; 27.09.2010 року Васильківським районним судом Київської області за ч. 2 ст. 286 КК України до трьох років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки, – повідомив журналіст.



Йдеться про бійку з поліцейським у 2007 році та аварію, в якій загинула жінка у 2010 році. Однак навіть після цього він неодноразово порушував закон. Згідно з інформацією Єдиного реєстру досудових розслідувань, у 2016 році Желепа засудили за хуліганство, у 2019 році – за побиття чоловіка, а цього року він проходив обвинуваченим у справі про домашнє насильство.

За словами сусідів, чоловік неодноразово ставав учасником подібних історій, хоча його не завжди притягували до відповідальності.

Ще про вбивцю Желеп Антон Михайлович, 17.03.1981 року народження.

Уродженець м. Шкотово-17 (зараз – Фокіно, РФ),… Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 12 июля 2020 г.

Якби в одній з нещодавніх справ його б засудили до позбавлення волі, то, можливо, і смертельної ДТП під Києвом не сталося б. Та чи тільки у підозрюваному справа?

Недосконала ситуація



Нині підозрюваного у скоєнні аварії затримано. Прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

– Водій затриманий. Йому готується повідомлення про підозру. У зв’язку з великою кількістю загиблих кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 286 КК, – заявила речниця прокуратури Києва.

Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортним засобом на три роки.

Однак, чи не зам’яке у нас покарання? Адже людина, яка підозрюється у скоєнні ДТП під Києвом, вже спричиняла смерть людини, керуючи транспортним засобом.

У коментарі Фактам ICTV юрист Ростислав Кравець заявив, що нині потрібно попереджувати подібні випадки, а не займатися посиленням відповідальності.

– Я не вважаю, що суворість покарання запобігатиме таким трагедіям. Мені здається, тут необхідно більше профілактики. Наприклад, не тільки позбавлення прав, а й обов’язкове проходження певних курсів, скільки-то годин обов’язкового перегляду спеціально підготовлених матеріалів щодо водіння транспортного засобу в стані алкогольного і наркотичного сп’яніння.

Виходячи з досвіду багатьох країн, це мало б набагато більший ефект, ніж відбування покарання, – розповідає юрист.

За його словами, на законодавчому рівні особливі зміни не потрібно вносити, адже практика показує, що посилення відповідальності за покарання дуже рідко призводить до виконування закону.

Основну роль грають невідворотність покарання та профілактичні заходи.

На думку Кравця, єдине, що можна змінити – це ввести довічне позбавлення прав за тяжкі порушення правил дорожнього руху. Але навіть тоді це не гарантуватиме безпеку людям.

– Але це (позбавлення прав, – Ред.) жодним чином не запобігатиме можливості того, що він може сісти за кермо без прав і здійснити подібне правопорушення.

На жаль, такі випадки – не рідкість. Людей позбавляють прав, вони відбувають покарання і вони все одно водять авто, – каже юрист.

Нині ми маємо турбуватися про те, щоб у людей була причина не сідати за кермо напідпитку. Звичайно, можна почати з себе і товаришів, але без освітянської роботи кількість подібних ДТП сильно не зменшиться.

Звичайно, ми не зможемо повністю викорінити аварії з повсякденного життя, але потрібно провести серйозну роботу і звести їх до мінімуму, щоб врятувати людські життя.

Владислав Бомбела