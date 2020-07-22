В Донецкой области подросток застрелил из ружья одного кредитора, и ранил другого.

— Досудебным расследованием установлено, что 21 июля двое жителей г. Краматорска приехали к дому мужчины с целью получения денежного долга, — отметили в прокуратуре Донецкой области.

Между ними и хозяином дома возникла ссора. Услышав шум, на улицу выбежал 15-летний сын владельца дома и, схватив в гараже ружье, сделал несколько выстрелов в сторону кредиторов.

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От полученного огнестрельного ранения один из мужчин скончался на месте, а другой доставлен в городскую больницу.

Правоохранители начато досудебное расследование по факту законченного покушения на убийство двух мужчин и решают вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.

Убийство в Белгород-Днестровском

В городе Белгород-Днестровский Одесской области подростки убили турка.

17-летние парень и девушка проникли в квартиру 68-летнего гражданина Турции, убили его, а потом расчленили.

Источник: Прокуратура Донецкой области

Фото: Прокуратура Донецкой области