В Донецкой области подросток застрелил из ружья одного кредитора, и ранил другого.
— Досудебным расследованием установлено, что 21 июля двое жителей г. Краматорска приехали к дому мужчины с целью получения денежного долга, — отметили в прокуратуре Донецкой области.
Между ними и хозяином дома возникла ссора. Услышав шум, на улицу выбежал 15-летний сын владельца дома и, схватив в гараже ружье, сделал несколько выстрелов в сторону кредиторов.
Читайте: Отец бежал из квартиры: в Киеве сын зарезал мать
От полученного огнестрельного ранения один из мужчин скончался на месте, а другой доставлен в городскую больницу.
Правоохранители начато досудебное расследование по факту законченного покушения на убийство двух мужчин и решают вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.
Убийство в Белгород-Днестровском
В городе Белгород-Днестровский Одесской области подростки убили турка.
17-летние парень и девушка проникли в квартиру 68-летнего гражданина Турции, убили его, а потом расчленили.
Источник: Прокуратура Донецкой области