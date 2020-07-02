1 июля в квартире новостройки по улице Глубочицкой в Киеве 30-летний сын зарезал мать.

Полицию вызвал отец. Он сообщил, что его сын, вероятно убил мать.

По прибытию на место полицейские обнаружили в квартире сына жертвы и вызвали следственно-оперативную группу.

Было установлено, что что накануне родители приехали к сыну и между ними возник конфликт.

30-летний мужчина избил отца, а после кухонным ножом ударил мать в грудь и в бок. Женщина умерла на месте. Отцу удалось убежать из квартиры и вызвать полицию.

Злоумышленника задержали. Из квартиры следователи изъяли нож со следами крови и направили на экспертизу.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Убийство в Киеве

1 июня в Киеве мужчина зарезал младшего брата во время ссоры. Он не стал никуда убегать и сдался полиции.

Мать братьев рассказала, что они были очень дружные и не понимает, что могло произойти.

Во время убийства женщина находилась дома и уже собиралась спать, когда услышала крик сына и выбежала из комнаты. В коридоре она нашла окровавленное тело.

Источник : Нацполиция

