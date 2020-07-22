У Донецькій області підліток застрелив з рушниці одного кредитора, і поранив іншого.
– Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 липня двоє жителів м. Краматорська приїхали до будинку чоловіка з метою отримання грошового боргу, – зазначили в прокуратурі Донецької області.
Між ними та господарем будинку виникла сварка. Почувши галас, на вулицю вибіг 15-річний син власника оселі та, схопивши у гаражі рушницю, здійснив кілька пострілів у бік кредиторів.
Читайте: Батько втік з квартири: у Києві син зарізав матір
Від отриманого вогнепального поранення один з чоловіків помер на місці, а іншого доставлено до міської лікарні.
Правоохоронці розпочато досудове розслідування за фактом закінченого замаху на вбивство двох чоловіків та вирішують питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.
Вбивство у Білгород-Дністровському
У місті Білгород-Дністровський Одеської області підлітки вбили турка.
17-річні хлопець та дівчина пробралися до квартири 68-річного громадянина Туреччини, вбили його, а потім розчленували.
Джерело: Прокуратура Донецької області