У Донецькій області підліток застрелив з рушниці одного кредитора, і поранив іншого.

– Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 липня двоє жителів м. Краматорська приїхали до будинку чоловіка з метою отримання грошового боргу, – зазначили в прокуратурі Донецької області.

Між ними та господарем будинку виникла сварка. Почувши галас, на вулицю вибіг 15-річний син власника оселі та, схопивши у гаражі рушницю, здійснив кілька пострілів у бік кредиторів.

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Від отриманого вогнепального поранення один з чоловіків помер на місці, а іншого доставлено до міської лікарні.

Правоохоронці розпочато досудове розслідування за фактом закінченого замаху на вбивство двох чоловіків та вирішують питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

Вбивство у Білгород-Дністровському

У місті Білгород-Дністровський Одеської області підлітки вбили турка.

17-річні хлопець та дівчина пробралися до квартири 68-річного громадянина Туреччини, вбили його, а потім розчленували.

Джерело: Прокуратура Донецької області

Фото: Прокуратура Донецької області