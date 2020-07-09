Месть за интим: в Белгород-Днестровском двое несовершеннолетних убили и расчленили турка

В городе Белгород-Днестровский Одесской области 17-летние парень и девушка проникли в квартиру 68-летнего гражданина Турции, убили его, а потом расчленили.

Об исчезновении иностранца, который арендовал жилье в Белгород-Днестровском, в полицию сообщил его племянник. Осмотрев квартиру мужчины, правоохранители увидели следы крови.

Они отработали круг его общения и нашли причастных к исчезновению.

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Правоохранители сообщили, что 17-летние парень и его девушка, у которой раньше были отношения с потерпевшим, тщательно подготовились к преступлению.

Ночью они пришли домой к мужчине, через окно попали в его квартиру и убили. Расчлененное тело погибшего разложили в сумки и закопали возле лимана за городом.

Пара объяснила, что таким образом отомстила за интимные отношения девушки с погибшим.

За умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подобные жестокие убийства происходят в Украине время от времени. Недавно в Кривом Роге мужчина расчленил женщину, потому что не хотел возвращать ей задолженные деньги.

Он убил ее, ударив молотком по голове, а тело бросил в водоем.