Ноги смажив та їв: у Кривому Розі канібал вбив та розчленував свою коханку

У Кривому Розі перехожі знайшли рештки тіла жінки на березі річки.

Місцеві мешканці одразу впізнали жертву – це коханка Олександра на прізвисько Молдованин, який мешкає неподалік. Коли правоохоронці навідалися до нього, то побачили, що чоловік смажив ноги своєї коханки та їв їх.

Сусіди канібала зазначають, що місце Олександра давно за ґратами, адже 6 років тому за загадкових обставин померла його дружина. Правоохоронці його тоді не затримали, проте місцеві саме його підозрювали весь час у вбивстві.

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За словами Олександра, вбив жінку через те, що посварилися. За поїдання решток тіла виправдовується тим, що хотів їсти. Чоловіку загрожує покарання у вигляді 15 років за ґратами.

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпропетровській області в місті Кривий Ріг на березі річки місцевий житель виявив мішок з трупом.