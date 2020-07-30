На Хмельниччині на задньому дворі сільської школи знайшли закривавлене тіло дівчини.

До поліції звернулися місцеві мешканці, які зрання 29 червня побачили загиблу.

З’ясувалося, що компанія знайомих розпивала алкогольні напої, серед них була і загибла. Один з хлопців запропонував дівчині вступити з ним в інтимний зв’язок, однак вона відмовилася.

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Коли він запропонував 200 грн за це та вона знову не погодилася, 21-річний хлопець побив її.

Від тілесних ушкоджень дівчина загинула на місці.

Зловмисника правоохоронці розшукали за декілька годин. Встановлено, що він мешканець Черкас. Винаймав житло у селі та працював у Вінницькій області, куди їздив щодня.

За інформацією правоохоронців, після інциденту зловмисник переодягнувся та вже зранку планував їхати на роботу. Він звернув на себе увагу поліцейських, які зупинили авто через те, що він нервував, коли бачив людей у формі.

Коли його зупинили, на хлопцеві були сліди крові. Наразі зловмисник затриманий, йому оголошено про підозру. За скоєний злочин 21-річному хлопцеві загрожує позбавлення волі на термін від семи до п’ятнадцяти років.

На жаль, в Україні такі випадки не рідкість. У Києві на території Центрального залізничного вокзалу двоє чоловіків жорстоко убили свою жертву та намагалися видати цю смерть за нещасний випадок.