Пожар в Луганской области: подробности пожара

В Луганской области в Новоайдарском районе горят леса. Площадь возгорания составляет 85 га.

Сам пожар уже локализован, но продолжается его ликвидация. Из-за порывистого ветра произошло еще несколько очагов лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Сейчас жителей этих населенных пунктов эвакуируют.

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По предварительной информации, один человек погиб, еще девять госпитализированы в больницу. Огонь уничтожил около 80 дачных домов садового кооператива Волчья яма и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

К тушению привлечены 361 человек и 85 единиц техники. Дополнительно следуют от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.















В Луганской области горят леса, жителей двух поселков эвакуируют / 4 фотографии

Масштабные лесные пожары в Украине в последний раз фиксировали весной этого года. Тогда больше всего пострадали Житомирская и Киевская области.

По мнению экспертов, такие пожары были совершены умышленно. Чтобы расследовать причины лесных пожаров, Верховная Рада планирует создать совместную рабочую группу.