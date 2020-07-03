Пожары в Сибири: дым скоро достигнет Северного полюса

Пожары в Сибири зафиксированы на площади в 1,8 млн га. Горят самые труднодоступные районы Якутии, Магаданского края и Чукотки.

Согласно прогнозам от 1 июля, смог от лесных пожаров в Сибири скоро может достигнуть Северного полюса. Такие данные обнародовал научный сотрудник Европейской системы мониторинга атмосферы Copernicus Марк Паддингтон.

По его словам, перенос дыма от лесных пожаров через Северный полюс происходил в 2019 году из Канады.

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A long smoke plume from #Siberia #wildfires was predicted to reach the North Pole in forecasts of aerosol optical depth & total column carbon monoxide initialized at 00z on 1 July 2020 from the #Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://t.co/rZyxBH5Ae7 #ArcticFires pic.twitter.com/5Q3upD31Cl — Mark Parrington (@m_parrington) July 2, 2020

Июнь в Сибири оказался самым жарким за всю историю наблюдений. Температура воздуха в некоторых регионах достигала 38°.

Также лесные пожары в Сибири в этом году побили рекорд 2019 года по выбросу углекислого газа в атмосферу. В 2020 году он составил 59 мегатонн.

В тундре зафиксирован самый северный пожар в истории наблюдений. Он находится в 50 км от Северно Ледовитого океана.

Пожары в Украине

Весной 2020 года Украину также охватили масштабные лесные пожары. Спасатели продолжали их тушить несколько недель.

В частности, пожары произошли в Чернобыльском лесу, в Житомирской области и Вышгородском районе Киева. Тогда смог сильно затянул столицу.

Из-за сильных и продолжительных пожаров Киев несколько раз возглавлял рейтинг городов мира с наиболее загрязненным воздухом.