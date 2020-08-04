Сильный взрыв прогремел в районе порта Бейрута в столице Ливана.

Сначала люди услышали сильный хлопок, а через пять минут появился белый дым. В небо поднялся столб дыма.

В окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла.

Обновлено в 20.24 Генеральный секретарь ливанской партии Аль-Катаиб Сами Жмайель ранен в результате взрыва в бейрутском порту. Его состояние оценивается как критическое, заявили в онлайн-трансляции телеканала Аль-Арабия.

Обновлено в 20.15 Израиль отрицает причастность к взрыву в Бейруте. Некоторые СМИ Ливана сообщали, что взрыв могли повлечь израильские ракеты, которые атаковали базу исламистской группировки Хезболла.

Обновлено в 20.08 Глава службы безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники в порту Бейрута. Взрыв произошел в месте, куда свозили конфискованные взрывоопасные вещества, заявил он Аl Jazeera.

Обновлено в 19.33 Еще один взрыв произошел в порту. Также говорят о взрыве недалеко от резиденции бывшего премьера страны Рафика Харири. ВВС предполагает, что взрывы произошли накануне оглашения приговора по делу об убийстве Харири в 2005 году. Тогда автомобиль, в котором он ехал, подорвался на мине.

Обновлено в 19.20 Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что взорвался корабль с пиротехникой. У него есть данные о сотнях пострадавших и погибших.

Взрыв в Техасе

В городе Монт-Белвью в американском штате Техас произошел взрыв с возгоранием в хранилище сжиженного природного газа компании Lone Star.

Местные власти заявили, что пожар не имеет угрозы для общественности, спасатели работают над ликвидацией.

Источник: PM Breaking News