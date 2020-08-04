Сильний вибух прогримів в районі порту Бейрута у столиці Лівану.

Спершу люди почули невеликий хлопок, а через п’ять хвилин з’явився білий дим. У небо піднявся стовп диму.

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У навколишніх будинках, а також в будинках в декількох кілометрах від епіцентру вибуховою хвилею вибило шибки.

Оновлено о 20.27 У момент вибуху у порт заходив італійський корабель капітан італійського корабля The Eastern Queen. Кілька матросів були поранені та доставлені у лікарню. Капітан судна від вибухової хвилі вилетів з рубки та пробив головою скло.

Він був покритий кров’ю після того, як вибух перекинув його через кімнату свого корабля.

Оновлено о 20.24 Генеральний секретар ліванського партії Аль-Катаїб Самі Жмайель поранений в результаті вибуху в бейрутському порту. Його стан оцінюється як критичний, заявили в онлайн-трансляції телеканалу Аль-Арабія.

Оновлено о 20.15 Ізраїль заперечує причетність до вибуху в Бейруті. Деякі ЗМІ Лівана повідомляли, що вибух могли спричинити ізраїльські ракети, які атакували базу ісламського угрупування Хезболла.

Оновлено о 20.08 Глава служби безпеки Лівану спростував версію про вибух піротехніки у порту Бейрута. Вибух стався у місці, куди звозили конфісковані вибухонебезпечні речовини, заявив він Аl Jazeera.

Оновлено о 19.33 Ще один вибух стався у порту. Також говорять про вибух неподалік від резиденції колишнього прем’єра країни Рафіка Харірі. ВВС припускає, що вибухи сталися напередодні оголошення вироку у справі про вбивство Харірі в 2005 році. Тоді автомобіль, у якому він їхав, підірвався на міні.

Оновлено о 19.20 Міністр охорони здоров’я Лівану Хамад Хасан заявив, що вибухнув корабель з піротехнікою. У нього є дані про сотні постраждалих і загиблих.

Вибух у Техасі

У місті Монт-Белв’ю у американському штаті Техас стався вибух із загорянням у сховищі зрідженого природного газу компанії Lone Star.

Місцева влада заявила, що пожежа не має загрози для громадськості, рятувальники працюють над ліквідацією.

Джерело: PM Breaking News