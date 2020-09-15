В Кривом Роге пятеро мужчин подрались из-за женщины. В результате от ножевого ранения в сердце погиб ее 21-летний сын.

В ночь на 15 сентября в металлургическом районе женщина была дома со своим бывшим мужем, когда позвонил нынешний и угрожал расправой.

Тогда женщина позвонила сыну, который вместе с двумя друзьями прибыли на место.

Драка завязалась между пятью мужчинами в районе улицы Петра Дорошенко. Орудиями в драке были бита, молоток, нож и пистолет, из которого сделали несколько выстрелов. Кому принадлежало какое оружие — пока неизвестно, сейчас они находятся на экспертизе.

Читайте: Во Львове парни жестоко избили двух пенсионеров: один погиб, другой в коме

Кроме погибшего парня, пострадали также нынешний и бывший мужчины горожанки, их прооперировали. У одного из них травма головы, а у второго — ножевое ранение.

Участников конфликта допросили полицейские, следственный процесс продолжается.

Это уже не первый случай за последнюю неделю, когда в Днепропетровской области из-за конфликта погиб человек.

Так, в Днепре на Европейской площади между двумя мужчинами возник конфликт. Нападающий достал из кармана нож и нанес удары.

От полученных телесных повреждений 39-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Источник: Первый городской