Убийство в Днепре: иностранец напал на мужчину

В Днепре на Европейской площади между двумя мужчинами возник конфликт. Нападающий достал из кармана нож и нанес удары.

От полученных телесных повреждений 39-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

— Работники Шевченковского отделения полиции установили, что убийство совершил 31-летний ранее судимый иностранец. Его задержали и сообщили о подозрении, — отметили в полиции.

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По данному факту открыли уголовное производство — умышленное убийство. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией — до 15 лет лишения свободы.

Нападение во Львове

13 сентября во Львове задержали 16-летнего и 18-летнего мужчин, обвиняемых в жестоком избиении двух львовян.

Тела пострадавших нашли в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого.

70-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, а его 64-летнего товарища доставили в ближайшую больницу.