В Киеве на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного около 12.30 возник конфликт, который привел к столкновениям.

Телесные повреждения получили несколько человек, среди них и полицейские.

Сейчас известно, что конфликт возник во время работы ликвидационной комиссии.

Для его урегулирования выехали дополнительные экипажи полиции.

Представители обеих сторон конфликта дают объяснения в Деснянском райуправлении полиции.

Открыто производство по ч. 3 ст. 296 УКУ — Хулиганство. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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Следователи устанавливают обстоятельства и причины этого конфликта.

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу об обжаловании распоряжения Кабмина о реорганизации Олимпийского колледжа.

С таким иском к Кабмину и МОН обратился профсоюз работников и студентов колледжа.