PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Олимпийском колледже Киева произошли столкновения, есть пострадавшие

В Киеве на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного около 12.30 возник конфликт, который привел к столкновениям.

Телесные повреждения получили несколько человек, среди них и полицейские.

Сейчас известно, что конфликт возник во время работы ликвидационной комиссии.

Для его урегулирования выехали дополнительные экипажи полиции.

Представители обеих сторон конфликта дают объяснения в Деснянском райуправлении полиции.

Открыто производство по ч. 3 ст. 296 УКУ — Хулиганство. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Читайте: Столкновения и оружие: под Одессой во время съезда партии полиция задержала почти 50 человек


Следователи устанавливают обстоятельства и причины этого конфликта.

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу об обжаловании распоряжения Кабмина о реорганизации Олимпийского колледжа.

С таким иском к Кабмину и МОН обратился профсоюз работников и студентов колледжа.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка