У Києві на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного близько 12.30 виник конфлікт, який призвів до сутичок.

Тілесні ушкодження отримали кілька людей, серед них і поліцейські.

Нині відомо, що конфлікт виник під час роботи ліквідаційної комісії.

Для його врегулювання виїхали додаткові екіпажі поліції.

Представники обох сторін конфлікту дають пояснення в Деснянському райуправлінні поліції.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 296 ККУ – Хуліганство. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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Слідчі встановлюють обставини та причини цього конфлікту.

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі щодо оскарження розпорядження Кабміну про реорганізацію Олімпійського коледжу.

З таким позовом до Кабміну та МОН звернувся профспілка працівників і студентів коледжу.