В Совиньоне под Одессой в ходе массового мероприятия произошли столкновения между противниками и сторонниками партии ОПЗЖ.

Правоохранители, пибывшие на место конфликта, задержали почти 50 человек, у которых также были изъяты газовые баллончики, ножи и телескопические дубинки.







Столкновения и оружие: под Одессой во время съезда партии полиция задержала почти 50 человек / 2 фотографии

Сейчас задержанные находятся в Таировском отделении полиции.

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В ближайшее время будет решен вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.263 — Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения УК Украины.

Нардепа от ОПЗЖ облили зеленкой

В конце июля депутата от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Олега Волошина облили зеленкой возле Верховной Рады.

Волошин приехал на заседание парламента, но возле входа его ждали возмущенные активисты.

Во время одого из своих выступлений депутат заявил, что Украина лишена государственного суверенитета.