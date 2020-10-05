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Факты / Происшествия

Пригласил в гости, но передумал: в Харькове рецидивист убил женщину

В Харькове задержали мужчину, который убил женщину в лесопосадочной полосе на улице Мира.

Тело 37-летней местной жительницы обнаружили прохожие 3 октября около 17.00.

Следы на теле показали, что погибшую избивали и душили.

Пригласил в гости, но передумал: в Харькове рецидивист убил женщину

На следующий день правоохранители установили и задержали 36-летнего жителя района, который подозревается в нападении на женщину.

Следователи установили, что мужчина, который уже был осужден за умышленное убийство и другие преступления, сначала пригласил новую знакомую в гости, но затем испугался, что его сожительница узнает об этом, и решил убить гостью.

Он предложил провести ее домой, а в лесопосадке начал душить веревкой и бить.

За убийство злоумышленнику грозит пожизненный срок в тюрьме.

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Под Харьковом мужчина убил беременную жену

В сентябре под Харьковом в селе Старая Покровка была убита 37-летняя женщина, которая была на седьмом месяце беременности.

Убийство совершил 48-летний муж женщины, который нанес жене тяжкие телесные повреждения во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Нацполиция

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