Под Харьковом мужчина убил беременную жену

Под Харьковом в селе Старая Покровка нашли тело 37-летней женщины с тяжелыми телесными повреждениями. По данным правоохранительных органов, она находилась на седьмом месяце беременности.

Сотрудникам Чугуевского отдела полиции удалось задержать убийцу. Им стал 48-летний супруг женщины, которого ранее уже судили за нанесение телесных повреждений.

По предварительной информации, причиной совершения преступления стала ссора, после которой мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал бить женщину. От полученных травм она погибла.

Читайте: В Одессе мужчина порезал прохожего из-за отсутствия намордника у собаки

Задержанному грозит пожизненное лишение свободы согласно п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Одессе мужчина напал на прохожего с ножом

Во дворах Приморского района Одессы 43-летний мужчина порезал прохожего. Причиной агрессии стала словесная ссора и то, что раненный гулял с собакой без намордника.

Полиции удалось задержать нападавшего, а пострадавшего доставили в больницу.

Источник: Полиция Харьковской области