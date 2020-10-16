Статистика ДТП в Україні – кількість аварій збільшилась

Національна поліція України у січні-вересні 2020 року зареєструвала 118,8 тис. ДТП, що на 3,3% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Згідно з даними Моторного транспортного страхового бюро України, кількість ДТП із постраждалими зросла на 3,7% – до 19,1 тис., із загиблими – на 4,8% – до 2 484 осіб, травмованими – на 0,9% – до 23,7 тис. осіб.

Статистика ДТП за містами:

Київ – 27,7 тис.; Одеська область – 11,252 тис.; Київська область – 10,1 тис.; Львівська область – 7,7 тис.; Дніпропетровська область – 9,05 тис.; Запорізька область -4,9 тис.

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Найменша кількість ДТП протягом дев’яти місяців поточного року була в Луганській (631), Сумській (1,5 тис.) і Кіровоградській (1,6 тис.) областях.

Найбільше скорочення кількості ДТП зафіксовано в Києві.

З чим пов’язана така статистика ДТП в Україні та чому щороку в аваріях гине кілька тисяч людей, читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Моторно-транспортне страхове бюро України