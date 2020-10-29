В Святошинском районе Киева 39-летняя женщина из-за ревности порезала своего знакомого и оставила его за дверью квартиры.

Мужчину доставили в больницу с проникающими колото-резаными ранами, он находится в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, вместе со знакомым женщина распивала алкогольные напитки у себя дома: позже на почве ревности между ними возникла ссора, которая переросла в драку.







Алкоголь и ревность: в Киеве женщина порезала своего знакомого / 2 фотографии

— Задержанная взяла в руки нож и нанесла им несколько ударов в грудь мужчины. Проведя осмотр места происшествия, этажом ниже правоохранители обнаружили и изъяли кухонный нож со следами крови, — говорится в сообщении.

Сейчас женщина находится в СИЗО. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

За содеянное злоумышленницы грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.