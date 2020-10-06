В Полтаве мужчина с ножом набросился на свою бывшую сожительницу.

Агрессивный поклонник преследовал ее, приходя к киоску с фаст-фудом, где она работала.

Перед нападением мужчина появлялся дважды и выяснял отношения. Во время каждого визита женщина вызвала патрульных, но до приезда полиции экс-сожитель исчезал.

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В третий раз он набросился на нее с ножом. От сильных ударов лезвие орудия нападения сломалось. После этого мужчина бросил окровавленную жертву и покинул место инцидента.

Женщину заметили прохожие, они оказали ей первую помощь и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в больницу, его жизнь удалось спасти.

Нападающий сам пришел в полицию и признался в содеянном. Правоохранители открыли производство за покушение на убийство.

Наказание будет зависеть от позиции раненой жертвы.

Нападение из-за отказа в ухаживаниях

В Киеве мужчина набросился на девушку, которая не согласилась на его ухаживания.

Он предложил провести ее домой.

После отказа достал нож и нанес ей ранения.