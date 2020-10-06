В Полтаве мужчина с ножом набросился на свою бывшую сожительницу.
Агрессивный поклонник преследовал ее, приходя к киоску с фаст-фудом, где она работала.
Перед нападением мужчина появлялся дважды и выяснял отношения. Во время каждого визита женщина вызвала патрульных, но до приезда полиции экс-сожитель исчезал.
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В третий раз он набросился на нее с ножом. От сильных ударов лезвие орудия нападения сломалось. После этого мужчина бросил окровавленную жертву и покинул место инцидента.
Женщину заметили прохожие, они оказали ей первую помощь и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в больницу, его жизнь удалось спасти.
Нападающий сам пришел в полицию и признался в содеянном. Правоохранители открыли производство за покушение на убийство.
Наказание будет зависеть от позиции раненой жертвы.
Нападение из-за отказа в ухаживаниях
В Киеве мужчина набросился на девушку, которая не согласилась на его ухаживания.
Он предложил провести ее домой.
После отказа достал нож и нанес ей ранения.