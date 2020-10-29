У Святошинському районі Києва 39-річна жінка через ревнощі порізала свого знайомого і залишила його за дверима квартири.

Чоловіка доставили до лікарняні з проникаючими колото-різаними ранами, він перебуває у важкому стані.

Як з’ясувалося, разом зі знайомим жінка розпивала алкогольні напої у себе вдома: згодом на ґрунті ревнощів між ними виникла сварка, яка переросла у бійку.

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Алкоголь та ревнощі: у Києві жінка порізала свого знайомого / 2 фотографии

– Затримана взяла в руки ніж та нанесла ним декілька ударів у груди чоловіка. Провівши огляд місця події, поверхом нижче правоохоронці виявили та вилучили кухонний ніж зі слідами крові, – йдеться у повідомленні.

Наразі жінка перебуває в СІЗО. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

За скоєне зловмисниці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Вбивство чоловіка через ревнощі у Запоріжжі

На початку вересня під час застрілля на березі річки жінка заколола шампуром свого чоловіка, а тіло залишила на березі.

Третім на святкування був раніше судимий товариш вбитого, який став ініціатором сварки між подружжям.

Жінку звинуватили в умисному вбивстві, слідство у справі триває.