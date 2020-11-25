Стало известно имя украинского военного, который 24 ноября 2020 года получил смертельное ранение вблизи Авдеевки.

Им оказался 31-летний житель Фастова Киевской области Вячеслав Минкин.

Мужчина был женат, у него остался сын.

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Старший солдат был награжден медалью за участие в боях Светлодарская дуга. О дате прощания с украинским защитником сообщат позже.

Смерть от пули снайпера

Еще днем ​​стало известно о том, что под Авдеевкой Донецкой области вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего.

На месте происшествия украинском защитнику оказали первую домедицинскую помощь и госпитализировали.

Медики боролись за жизнь мужчины, однако его не удалось спасти. Защитник скончался в больнице.

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Источник: Фастовский горсовет