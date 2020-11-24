Раненый снайпером боец ООС умер в больнице

Раненый ранее пулей снайпера 24 ноября боец 72 ОМБР имени Черных Запорожцев умер в больнице.
Его доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи.
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— К сожалению, проведены неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось, — заявили в штабе ООС.
Ранения украинского военного
Огнестрельное ранение украинский военный получил от пули снайпера вблизи населенного пункта Авдеевка.
Из-за срочной госпитализации раненого украинская сторона не открывала огонь. Об инциденте уже сообщили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).