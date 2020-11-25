Стало відомо ім’я українського військового, який 24 листопада 2020 року отримав смертельне поранення поблизу Авдіївки.

Ним виявився 31-річний мешканець Фастова Київської області В’ячеслав Мінкін.

Чоловік був одружений, у нього залишився син.

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Старший солдат був нагороджений медаллю за участь у боях Світлодарська дуга. Про дату прощання із українським захисником повідомлять пізніше.

Смерть від кулі снайпера

Ще вдень стало відомо про те, що під Авдіївкою Донецької області ворожий снайпер поранив українського військовослужбовця.

На місці події українському захисникові надали першу домедичну допомогу та госпіталізували.

Медики боролися за життя чоловіка, однак його не вдалося врятувати. Захисник помер у лікарні.

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Джерело: Фастівська міськрада