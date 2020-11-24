Вблизи Авдеевки снайпер ранил украинского военного

На Донбассе получил огнестрельное ранение украинский военный. В него выстрелил снайпер российско-оккупационных войск вблизи населенного пункта Авдеевка.

Боец Операции объединенных сил получил первую медицинскую помощь, его госпитализировали в больницу, пока его состояние тяжелое.

Из-за срочной госпитализации раненого украинская сторона не открывала огонь в ответ. Об инциденте уже сообщили Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Обстрелы на Донбассе

23 ноября в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировали нарушение договоренностей о прекращении огня. Оккупанты открывали огонь шесть раз, в том числе с помощью стрелкового оружия и разного типа гранатометов.

Во время обстрелов украинские военные не пострадали.