В Киеве на взятке в размере 100 тыс. грн задержали чиновника регионального филиала Юго-Западная железная дорога.

Занимая должность и. о. заместителя начальника производственного подразделения Киевской дистанции электроснабжения регионального филиала, мужчина требовал взятку от главы правления садоводческого общества за проведение работ по его подключению к электросети.











100 тыс. за подключение электричества: на взятке попался очередной чиновник Укрзализныци / 3 фотографии

— 25 ноября взяточника задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 75 тыс. гривен, — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Дело будет расследоваться по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В задержании взяточника участвовали следователи и оперативное сопровождение СБУ.

Миллион в холодильнике: коррупционная схема УЗ

В конце сентября правоохранители обнаружили масштабную коррупционную схему Укрзализныци во время контейнерных перевозок.

Фигуранты искусственно создали для одного из филиалов Укрзализныци заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов, что привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов.

В качестве доказательства существования схемы во время обысков были найдены оригиналы фиктивных печатей компаний, черновая бухгалтерия, финансово-хозяйственная документация и материалы переписки фигурантов.

Часть незаконно полученных средств правоохранители случайно нашли в холодильнике рядом с лимонами.

Источник: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура