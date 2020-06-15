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Факты / Происшествия

Нажились почти на 1 млрд грн: чиновников Укрзализныци подозревают в добыче гранита

Бывшие чиновники Укрзализныци причастны к незаконной добычи гранита в Житомирской области более чем на 850 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Фигуранты дела уже получили сообщение о подозрении: гранит они добывали в карьере АО Укрзализныця.

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Чиновников Укрзализныци подозревают в незаконной добыче гранита

По основной версии, никаких документов, которые бы позволяли осуществлять добычу полезных ископаемых, у подозреваемых не было. Работы в карьере продолжались в течение 2017-2018 лет: за это время злоумышленники добыли более 340 тыс. куб. м гранита.

Кроме этого, подозрение по ч. 4 ст. 240 УК получил бывший руководитель Пенизевицкого карьера на Житомирщине.

Материалы переданы в суд, ведется следствие.

О том, что директор филиала Укрзализныци подозревается в незаконной добыче полезных ископаемых, стало известно 11 июня.

Как заявили в СБУ, чиновника обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

В частности, следствие установило, что при добыче гранита проводились незаконные взрывы, что также нанесло ущерб окружающей среде.

Между тем в НАБУ подсчитали, что общая сумма убытков Укрзализныци из-за коррупции уже достигла 1,1 млрд гривен.

Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

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