Миллион среди лимонов в холодильнике: в УЗ разоблачили коррупционную схему

Чиновники Укрзализныци организовали коррупционную схему во время контейнерных перевозок на более чем 4 млн грн.
Они искусственно создали для одного из филиалов Укрзализныци заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов.
Такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.
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Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях Укрзализныци и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы фиктивных печатей компаний, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов.
Также изъяли более 1,2 млн грн, на которые судом наложен арест. Часть денег злоумышленники спрятали в холодильнике рядом с лимонами.
В похожие скандалы чиновники Укрзализныци попадают уже не впервые. В частности, в Одесской области экс-чиновника Укрзализныци подозревают в завладении 100 тыс. грн из бюджета.
Он с августа 2017 года до ноября 2018 года подавал заявления на получение компенсации за аренду жилья, где по факту не жил ни дня.