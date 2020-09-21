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Факты / Украина / Общество

Миллион среди лимонов в холодильнике: в УЗ разоблачили коррупционную схему

Чиновники Укрзализныци организовали коррупционную схему во время контейнерных перевозок на более чем 4 млн грн.

Они искусственно создали для одного из филиалов Укрзализныци заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов.

Такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.

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Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях Укрзализныци и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы фиктивных печатей компаний, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов.

Также изъяли более 1,2 млн грн, на которые судом наложен арест. Часть денег злоумышленники спрятали в холодильнике рядом с лимонами.

  • Миллион среди лимонов в холодильнике: в УЗ разоблачили коррупционную схему
  • Миллион среди лимонов в холодильнике: в УЗ разоблачили коррупционную схему
  • Миллион среди лимонов в холодильнике: в УЗ разоблачили коррупционную схему
  • Миллион среди лимонов в холодильнике: в УЗ разоблачили коррупционную схему
  • Миллион среди лимонов в холодильнике: в УЗ разоблачили коррупционную схему
  • Миллион среди лимонов в холодильнике: в УЗ разоблачили коррупционную схему
  • Миллион среди лимонов в холодильнике: в УЗ разоблачили коррупционную схему
  • Миллион среди лимонов в холодильнике: в УЗ разоблачили коррупционную схему
  • Миллион среди лимонов в холодильнике: в УЗ разоблачили коррупционную схему
  • Миллион среди лимонов в холодильнике: в УЗ разоблачили коррупционную схему
Миллион среди лимонов в холодильнике: в УЗ разоблачили коррупционную схему / 5 фотографий

В похожие скандалы чиновники Укрзализныци попадают уже не впервые. В частности, в Одесской области экс-чиновника Укрзализныци подозревают в завладении 100 тыс. грн из бюджета.

Он с августа 2017 года до ноября 2018 года подавал заявления на получение компенсации за аренду жилья, где по факту не жил ни дня.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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