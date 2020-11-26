У Києві на хабарі розміром 100 тис. грн було затримано посадовця регіональної філії Південна-західна залізниця.

Обіймаючи посаду в. о. заступника начальника виробничого підрозділу Київської дистанції електропостачання регіональної філії, чоловік вимагав хабар від Голови правління садівницького товариства за проведення робіт по його підключенню до електромережі.











100 тис. за підключення електрики: на хабарі спіймали чергового посадовця Укрзалізниці / 3 фотографии

– 25 листопада хабарника затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 75 тис. гривень, – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Читайте: Нажилися майже на 1 млрд грн: посадовців Укрзалізниці підозрюють у видобутку граніту

Справа розслідуватиметься за ч. 3 ст. 368 КК України.

До затримання хабарника було залучено слідчих та оперативний супровід СБУ.

Мільйон у холодильнику: корупційна схема УЗ

Наприкінці вересня правоохоронці виявили масштабну корупційну схему Укрзалізниці під час контейнерних перевезень.

Фігуранти штучно створили для однієї із філій Укрзалізниці завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних потягів, що призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів.

Як доказ існування схеми під час обшуків було знайдено оригінали фіктивних печаток компаній, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів.

Частину незаконно здобутих коштів правоохоронці випадково знайшли у холодильнику поруч з лимонами.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура