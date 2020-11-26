PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Развращал школьницу в Likee: в Харькове будут судить 39-летнего педофила

В Харькове сообщили о подозрении и взяли под стражу 39-летнего мужчину, который совершал развратные действия в отношении 11-летней девочки.

Согласно материалам следствия, житель Житомира зарегистрировался в социальной сети Likee и начал общаться с 11-летней девушкой: себя же мужчина выдавал за 13-летнего подростка.

Развращал школьницу в Likee: в Харькове будут судить 39-летнего педофила

— С помощью мессенджеров злоумышленник вел с девочкой циничную беседу на сексуальные темы, учил ее половым извращением, а также просил ее сфотографировать и снять себя на видео себя и отправить ему, — говорится в сообщении прокуратуры.

Всего задокументировано семь эпизодов преступной деятельности указанного мужчины. Постановлением суда ему избрана мера в виде содержания в СИЗО сроком на 60 суток.

Ч. 2 ст. 156 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Харьковского ОП ГУНП в Харьковской области.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка