Гостей отравил, хозяина убил: в Одессе задержан иностранец, ограбивший квартиру знакомых

В Одессе 5 декабря правоохранители задержали гражданина одной из стран Закавказья по подозрению в ограблении и умышленном убийстве.
Сейчас 33-летний фигурант находится в следственном изоляторе.
Следствие установило, что супружеская пара пригласила к себе домой подругу и знакомого, чтобы их познакомить. Во время застолья гость угощал новых знакомых алкогольным напитком, который принес с собой.
По словам женщин, впоследствии их начало клонить в сон. Проснувшись утром с сильной головной болью, они обнаружили хозяина дома без признаков жизни.
Гостя в квартире не было, а вместе с ним исчезли три мобильных телефона, золотые украшения, деньги и банковские карты.
Злоумышленника задержали в тот же вечер в арендованной им квартире, там же нашли и похищенные украшения. Место нахождения остального имущества еще устанавливается.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой с целью завладения чужого имущества) и п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
Причина смерти хозяина квартиры будет установлена после судмедэкспертизы.