В Одессе 5 декабря правоохранители задержали гражданина одной из стран Закавказья по подозрению в ограблении и умышленном убийстве.

Сейчас 33-летний фигурант находится в следственном изоляторе.

Следствие установило, что супружеская пара пригласила к себе домой подругу и знакомого, чтобы их познакомить. Во время застолья гость угощал новых знакомых алкогольным напитком, который принес с собой.

По словам женщин, впоследствии их начало клонить в сон. Проснувшись утром с сильной головной болью, они обнаружили хозяина дома без признаков жизни.











Гостей отравил, хозяина убил: в Одессе задержан иностранец, ограбивший квартиру знакомых / 3 фотографии

Гостя в квартире не было, а вместе с ним исчезли три мобильных телефона, золотые украшения, деньги и банковские карты.

Злоумышленника задержали в тот же вечер в арендованной им квартире, там же нашли и похищенные украшения. Место нахождения остального имущества еще устанавливается.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой с целью завладения чужого имущества) и п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Причина смерти хозяина квартиры будет установлена ​​после судмедэкспертизы.