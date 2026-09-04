Министр культуры Украины Татьяна Бережная рассказала о финансировании культурной сферы во время войны, результатах и ​​критике программы Тисячовесна, планах по ее совершенствованию в следующем году, а также о поддержке украинского контента.

Об этом она рассказала журналисту, главному редактору программы Факты Елене Фроляк во время паблик talk в рамках Одесского международного кинофестиваля.

Интервью с министершей культуры Украины Татьяной Бережной

– Послушала бюджетный комитет Верховной Рады, который сказал, что у нас огромный дефицит бюджета, $27 млрд только на оборону. И знаете, я так понимаю, что сегодня возможно культура отошла на второй план или на третий. Как вы все это воспринимаете и что вы об этом думаете?

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– Конечно, сейчас мы проходим сложное время для нашего государства. У нас очень много вызовов. Конечно, у нас есть дефицит государственного бюджета и каждый день мы работаем над тем, чтобы это с помощью наших международных партнеров решить. Сейчас как раз проходит заседания Верховной Рады, на которых голосуются законы о том, чтобы получить финансирование от наших партнеров.

То есть все работают над этим – и правительство, и народные депутаты. И я очень рада, что и у премьер-министра, и у нашего президента, и, конечно, у нас в Министерстве культуры есть четкое понимание того, что культура – ​​это основа национальной безопасности. И действительно есть потребность в том, чтобы пересмотреть расходы разных статей государственного бюджета, но культура — это то, что делает нас устойчивыми в этой войне.

Следовательно, никогда мы не допустим такой ситуации, чтобы культура финансировалась по остаточному принципу. Соответственно, этот год также ярко показывает стратегию правительства в этом вопросе, потому что впервые за очень много лет бюджет Министерства культуры в целом как культурной сферы вырос на 45% по сравнению с прошлым годом.

И я очень надеюсь, что после программы, которую мы запустили в этом году, считаю успешно запустили, этот бюджет будет только расти, потому что мы очень много работаем, во-первых, над тем, чтобы этот статус культуры в обществе закреплялся как действительно нашего важного актива, а во-вторых, чтобы развивать доверие государства к культуре, к культурной сфере.

— Скажите, пожалуйста, за эти последние пять лет войны, вы можете рассказать о своем величайшем культурном открытии?

– Прежде всего, это люди и моей задачей является быть послом этих людей во всех возможных проявлениях. В правительстве, когда я отстаиваю зарплаты для работников культуры, недавно у нас был успех. Мы подняли заработную плату на 70%, это произойдет с 1 января, но это были сложные переговоры с Минфином. Но, понимая, что нам необходимо поддерживать культурную сферу за счет людей, мы это сделали с поддержкой президента, с поддержкой правительства. Также это Тисячовесна (крупнейшая государственная инициатива в Украине по поддержке и созданию современного украинского культурного продукта с бюджетом 4 млрд грн, — Ред.). Это было еще большее открытие для меня, когда я видела, как люди взаимодействуют между собой, как они строят партнерства, как они защищают свои проекты. И, конечно же, это вдохновляет работать дальше и дальше ради развития украинской культуры, которая в первую очередь держится на людях.

— По вашему мнению, почему на фоне растущего спроса на украинский продукт, 71% украинцев все еще потребляет российский контент?

– Здесь ключевое для понимания то, что те 71% украинцев, которые потребляют регулярно российский или русскоязычный контент, делают это не потому, что они его фанаты, а потому, что очень часто у них нет качественной украинской альтернативы.

Есть, конечно, украинские феномены, такие как Конотопская ведьма, Ты — космос и т.д. Поэтому, собственно, наша задача как Министерства культуры действовать в двух направлениях. Первый – это формировать все условия для того, чтобы культурный продукт создавался. Второе направление нашей работы – это делать так, чтобы максимально блокировать распространение российского вражеского контента.

— О критике вокруг Тисячовесны– какой вывод вы сделали?

– Я думаю, что наиболее такой прогнозируемый вывод — это сделать больше комиссий, мы разобьем дебютное и не дебютное, авторское кино и, возможно, кино и продукт для телевидения. И сделаем так, чтобы условий конфликта интересов вообще не возникало, чтобы развести экспертов так, чтобы ни у кого даже не было необходимости заявить о конфликте интересов, потому что они вообще не будут оценивать свои проекты.

– Определенные социально важные проекты не прошли в Тысячевесну, как Министерство планирует решать этот вопрос в дальнейшем?

– У нас был перечень тем, которые мы рекомендовали создателям осветить во время подготовки проектов к Тисячовесне. И вопросы равенства, инклюзивности, ЛГБТ там тоже были вместе с другими, мне кажется, 15 ориентированными темами. Поэтому я очень надеюсь, что в следующих Тисячовеснах этот контент вместе с другими темами, которые мы подсветили, как для государства приоритетными, одержат победу.

Относительно квот – я скажу так, что творчество художников не стоит квотировать. Я это было нашим пожеланием. Мы можем направлять, но если мы скажем, должно быть столько вот, то это обернется несбалансированностью, что государство говорит, что нужно. Мы можем только направлять. И мы собственно это и сделали. Дальше уже соперничает не только тема, соперничает ее потенциал дистрибуции, возможность реализации, потенциал команды. Это все оценивается в комплексе. Поэтому надеюсь, что в следующем году все будет еще успешнее.

– Вы посмотрели много проектов, контента. На что нам нужно прежде всего обратить внимание и подтянуть?

— Считаю, что важным приоритетом государства будет инвестировать в людей, которые будут создавать все те культурные продукты, которые были заявлены на Тисячовесне. То есть, нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы те ресурсы и тот человеческий капитал, который будет привлечен к созданию этих проектов, действительно был. И именно это, по моему мнению, позволит реализовать все проекты, на которые были получены государственные инвестиции.

– Смоделируем ситуацию, например, есть победитель, его проект профинансировало государство и проект провалился. Как с этим быть?

– Мы понимаем, что может быть такое, учитывая те условия, в которых мы живем, что проект не будет коммерчески успешным. Но опять же задачей государства в этом проекте является не только создать коммерчески успешный проект, простимулировать его, а простимулировать развитие индустрии и создать тот проект, который может оказать влияние.

– Какой вы представляете себе следующую Тисячовесну?

– Она точно не начнется так поздно, как она началась в прошлом году. Это я точно знаю, потому что много работы мы уже проделали в этом году и мы запустим подачу заявок раньше, чем 3 апреля. Это однозначно. Мы будем также смотреть на набор экспертов с учетом всего, что произошло на Тисячовесне в 2026 году. Это точно будет так.

У нас точно будет больше категорий, в которых художники будут соперничать – будут книги и книгоиздательская сфера.

К тому же, у нас осталась определенная сумма нераспределенных средств и сейчас принимается решение, каким образом мы будем ее распределять среди имеющихся в резерве проектов. Это тоже будет, думаю, предметом для обсуждений.

В то же время мы хотим сделать Тисячовесну более заметной в глазах наших международных партнеров, потому что это уникальный инструмент, как мы можем говорить об украинской культуре и Украине с позиции силы. Мы очень часто говорим с позиции помогите, поддержите, мы восточный щит Европы, а тут мы скажем: “У нас есть финансирование, мы готовы приглашать вас в партнерства. В Украине можно создавать, приходите сюда, инвестируйте”.

Полное интервью с министером культуры Украины Татьяной Бережной смотрите на You Tube-канале Фактов.

Фото: Тетьяна Бережная

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