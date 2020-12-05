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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

У жіночих панчохах: на Закарпатті виявили сотні пачок цигарок у вантажному потязі

На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили контрабандні цигарки, заховані у жіночі панчохи.

Прикордонники випадково натрапили на цікаву знахідку, оглядаючи вантажний потяг на залізничному пункті пропуску Чоп.

– 500 пачок сигарет приховали від контролю у порожнинах хребтових балок восьми вагонів. Задля маскування, їх запакували у чорні панчохи, – йдеться у повідомленні.

  • У жіночих панчохах: на Закарпатті виявили сотні пачок цигарок у вантажному потязі
  • У жіночих панчохах: на Закарпатті виявили сотні пачок цигарок у вантажному потязі
  • У жіночих панчохах: на Закарпатті виявили сотні пачок цигарок у вантажному потязі
  • У жіночих панчохах: на Закарпатті виявили сотні пачок цигарок у вантажному потязі
  • У жіночих панчохах: на Закарпатті виявили сотні пачок цигарок у вантажному потязі
  • У жіночих панчохах: на Закарпатті виявили сотні пачок цигарок у вантажному потязі
У жіночих панчохах: на Закарпатті виявили сотні пачок цигарок у вантажному потязі / 3 фотографии

Цигарки було вилучено митниками.

Наразі тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до організації контрабанди.

Джерело: Держприкордонслужба

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