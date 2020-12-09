Телефон-убийца: в России модель погибла, уронив смартфон в ванну

В российском Архангельске 24-летняя девушка Олеся погибла во время того, как принимала ванну со смартфоном, подключенным к сети по кабелю зарядного устройства.
Причиной смерти стало замыкание, которое произошло, когда погибшая выронила аппарат в воду.
Тело девушки, чья смерть была мгновенной, обнаружила ее подруга.
Родственники рассказали, что Олеся была моделью и часто делала селфи для рекламы одежды салона, в котором работала.
Похожий случай в Башкирии
9 февраля 2015 года медики скорой помощи в Башкирии получили сигнал о том, что девушка перестала дышать во время того, как принимала ванну.
Женщина, которая обнаружила погибшую, рассказала, что рядом с телом лежал ее смартфон, подключенный к сети.
Позже выяснилось, что ее зарядное устройство было с оголенным кабелем, который оказался в воде.
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Почему купаться с телефоном опасно для жизни
Согласно эксперименту, который провели блогеры на одном из каналов в YouTube, упавший в воду смартфон может навредить здоровью или убить, если он подключен в розетку.
Принимать ванну со смартфоном отдельно или вместе с павербанком — безопасно, утверждают исследователи.
Источник: KP.RU
Фото: KP.RU