PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Віталій Плахта |

Телефон-убийца: в России модель погибла, уронив смартфон в ванну

В российском Архангельске 24-летняя девушка Олеся погибла во время того, как принимала ванну со смартфоном, подключенным к сети по кабелю зарядного устройства.

Причиной смерти стало замыкание, которое произошло, когда погибшая выронила аппарат в воду.

Тело девушки, чья смерть была мгновенной, обнаружила ее подруга.

Родственники рассказали, что Олеся была моделью и часто делала селфи для рекламы одежды салона, в котором работала.

Телефон-убийца: в России модель погибла, уронив смартфон в ванну

Похожий случай в Башкирии

9 февраля 2015 года медики скорой помощи в Башкирии получили сигнал о том, что девушка перестала дышать во время того, как принимала ванну.

Женщина, которая обнаружила погибшую, рассказала, что рядом с телом лежал ее смартфон, подключенный к сети.

Позже выяснилось, что ее зарядное устройство было с оголенным кабелем, который оказался в воде.

Читайте: Залезь, там фотки будут лучше. На Запорожье подросток погиб, пытаясь сделать селфи

Почему купаться с телефоном опасно для жизни

Согласно эксперименту, который провели блогеры на одном из каналов в YouTube, упавший в воду смартфон может навредить здоровью или убить, если он подключен в розетку.

Принимать ванну со смартфоном отдельно или вместе с павербанком — безопасно, утверждают исследователи.

Источник: KP.RU

Фото: KP.RU

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка