Украина этой ночью применила дальнобойные санкции против Новороссийска. Впервые в ходе одной операции было одновременно использовано значительное количество различных украинских средств поражения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с военным руководством страны в среду, 12 августа.

Зеленский о результатах операции в Новороссийске

Глава государства заслушал подробный доклад о результатах боевой работы и выполнении задач на передовой.

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— Был доклад по результатам сегодняшней нашей операции по Новороссийску. Комбинированное применение дальнобойных санкций нашим оружием. Успешная операция. Благодарен воинам за меткость, а разработчикам и производителям нашего оружия — за ощутимое усиление украинских средств, — написал Зеленский.

По словам президента, это первый случай, когда в рамках одной операции слаженно применили Паляницу, Ад, Барс и Длинный Нептун, а также дроны MICH, Fire Point, Рамзай, Січень, Траст, Харьок, Бобер, Лютый, Довбуш и БЭК Сарган и Мамай.

Зеленский отметил, что одним из результатов операции стало поражение кораблей российского флота, находившихся в бухте Новороссийска.

По проверенным данным, были поражены фрегаты Адмирал Эссен и Адмирал Макаров, большой десантный корабль, корвет и другие суда.

Кроме того, зафиксировано поражение других российских объектов, которые работали на финансирование войны.

— Вполне справедливо, что Украина отвечает на российскую войну, и именно Россия может и должна эту свою войну завершить. Будем побуждать Россию к миру также и дальнейшим применением наших дальнобойных санкций и санкций средней дальности, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в этот день вместе с министром обороны, главнокомандующим ВСУ, командующим СБС ВСУ и представителями СБУ определили приоритетные задачи на ближайшее время.

Напомним, Генштаб ВСУ и СБУ сегодня сообщили, что подразделения Сил обороны нанесли удар по военно-морской базе в Новороссийске Краснодарского края РФ. В результате атаки были поражены четыре военных корабля противника.

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