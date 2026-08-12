Баллистические и крылатые ракеты отличаются по конструкции и имеют разную траекторию полета. О плюсах и минусах этих типов ракет, а также о том, какие ракеты труднее сбить системам ПВО – Фактам ICTV рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Как отличаются траектории полета баллистических и крылатых ракет

– На самом деле здесь все очень просто. Баллистическая ракета так называется потому, что летит по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении. Она взлетает под углом 70 градусов, входит в разреженные слои атмосферы, а когда выходит на цель уничтожения, выключает двигатель и дальше летит по баллистической траектории, то есть просто падает, — пояснил Александр Коваленко.

По словам эксперта, такой принцип полета позволяет:

сэкономить топливо;

увеличить мощность боевой части за счет уменьшения топливного бака.

– Крылатая ракета отличается тем, что значительную часть своего полета она движется по условной прямой. И только перед заходом на цель может немного изменить траекторию своего полета: то есть сначала увеличить высоту, а затем очень резко пойти на цель уничтожения, – рассказал Коваленко.

Военный эксперт отметил, что еще одна разница между крылатыми и баллистическими ракетами заключается в разной скорости полета:

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баллистические ракеты – сверхзвуковая скорость более 1000 км/ч;

крылатые ракеты – дозвуковая скорость 860- 900 км/ч.

Какие ракеты сложнее сбивать системам ПВО

По словам Александра Коваленко, баллистические и крылатые ракеты имеют свои плюсы и минусы, которые определяют тактику реагирования систем ПВО.

– Баллистическую ракету гораздо труднее перехватить не только из-за скорости, но и из-за траектории ее полета к цели, когда она совершает свою последнюю фазу полета, являющуюся свободным падением, – рассказал Коваленко.

Кроме большой скорости, баллистическая ракета на последнем отрезке траектории до цели находится в почти вертикальном свободном падении, поэтому оказывается в зоне видимости ПВО на очень короткое время. Чтобы сбить такую ракету, нужны специализированные комплексы противоракетной обороны с высоким быстродействием и ракеты, способные перехватывать ее по траектории пикирования.

– Если мы говорим о крылатой ракете, кажется, что у нее меньшая скорость, поэтому ее легче перехватить, но это не совсем так, потому что она может лететь на сверхнизких высотах, – пояснил эксперт.

Некоторые крылатые ракеты, пояснил Коваленко, могут лететь на высоте всего 30 метров над поверхностью земли. Поэтому средствам ПВО гораздо труднее их обнаружить и перехватить.

Какими ракетами Россия атакует Украину

На вооружении российской армии находится несколько видов крылатых и баллистических ракет, которые она регулярно запускает по украинским населенным пунктам. Чаще всего используются:

Искандер -К – низколетящие крылатые ракеты, дальность поражения цели — от 500 до 1500 км;

Искандер-М – баллистические ракеты, дальность действия — до 490 км;

Калибр – крылатые ракеты, чаще запускаются с морских носителей, дальность действия — от 50 до 2500 км, могут поражать наземные и морские цели;

Х-101/555 – крылатые ракеты воздушного базирования, дальность поражения цели — свыше 2000 км;

Х-22 Буря

Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал, которые запускаются с истребителей МиГ-31К.

Баллистические ракеты KN-23, изготовленные в Северной Корее.

Баллистические ракеты KN-24, изготовленные в Северной Корее.

Что изменилось в 2026 году: Цирконы, Ониксы и С-400

В 2026 году Россия активно применяет для ударов по Украине не только Искандеры, Кинжалы и крылатые ракеты, но и гиперзвуковые Цирконы и ракеты РМ-48У, запускаемые из комплексов С-400 по наземным целям.

По данным ГУР, в июле российские войска использовали 198 баллистических и гиперзвуковых ракет. Среди них были 9М723 из Искандер-М, РМ-48У из С-400 и Цирконы. Это самый высокий показатель за 2026 год.

О производстве Цирконов в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, по состоянию на 3 августа Россия уже выполнила годовой план производства Цирконов и Ониксов. За семь месяцев 2026 года российская промышленность изготовила 33 ракеты Циркон и 60 Ониксов.

Скибицкий отметил, что первоначально эти ракеты создавались как противокорабельные. После модернизации Россия стала использовать их для поражения наземных целей.

По оценке ГУР Москва сейчас концентрирует ресурсы на тех видах вооружения, которые считает наиболее эффективными, а также на ракетах, для производства которых имеет достаточное количество необходимых компонентов.

Почему Россия чаще использует С-400

Отдельно Скибицкий рассказал о ракетах РМ-48У, запускаемых из комплексов С-400 по наземным целям. По его данным, в августе Россия планирует производить около 40 таких ракет, а ориентировочный запас составляет около 400 единиц.

Рост производства отдельных видов ракет происходит из-за перераспределения российских ресурсов. В частности, по данным ГУР, с апреля РФ приостановила серийное производство и применение Х-32. Россия пыталась повысить точность этой ракеты, однако результаты боевых испытаний не соответствовали ожиданиям, поэтому ее снова отправили на доработку.

Похожая ситуация, по словам Скибицкого, и с Кинжалами. Высвободившиеся ресурсы, в частности ракетное топливо и компоненты, могут направляться на производство других баллистических ракет. В частности, Россия нарастила выпуск 9М723 для Искандер-М.

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