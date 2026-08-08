Украинская актриса Наталья Денисенко 8 августа официально вышла замуж за предпринимателя и манекенщика Юрия Ярошенко. Артистка уже показала первое фото с церемонии и сообщила, что отныне носит фамилию мужа.

О браке Наталья Денисенко сообщила в своих соцсетях, опубликовав фотографию с любимым и обручальными кольцами.

Наталья Денисенко вышла замуж за Юрия Ярошенко

– 08.08 – наш день. Отныне Ярошенко, – написала актриса.

На фото Наталья и Юрий позируют вместе после регистрации брака. Судя по снимкам, церемония состоялась в сервисном центре, где пары могут воспользоваться услугой быстрой государственной регистрации брака.

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С момента признания в любви до официального оформления отношений прошло чуть больше месяца. Накануне свадьбы пара уже готовилась к церемонии: Юрий показывал выбор праздничного костюма, а Наталька рассказывала о предстоящем изменении семейного статуса.

После регистрации брака актриса сменила фамилию в своих соцсетях. Теперь она подписывается как Наталья Ярошенко.

При этом сама дата свадьбы стала отдельной деталью, на которую обратили внимание поклонники. Церемония состоялась 8 августа, то есть 08.08. Однако Наталья и Юрий не объясняли, почему решили пожениться именно в этот день.

Что известно о Юрии Ярошенко

До свадьбы с Натальей Денисенко Юрий носил фамилию Савранский. Он официально сменил ее на Ярошенко и обновил документы еще до бракосочетания с актрисой.

Как объяснял сам Юрий, Савранским он стал во время предыдущего брака. После развода бизнесмен вернул себе родовую фамилию Ярошенко.

На критику пользователей соцсетей из-за смены фамилии он отвечал, что не собирается оправдывать чьи-либо ожидания относительно своей личной жизни.

– Мы не оправдываем и не будем оправдывать ни ваши, ни чьи-либо еще ожидания! Мы живем своей жизнью! – написал Ярошенко в Instagram.

До этого Юрий много лет был женат на Марлене Савранской. Их брак продлился около 17–18 лет, у супругов двое детей.

После развода, инициатором которого был Юрий, он официально вернул себе фамилию Ярошенко.

Напомним, 26 июня стало известно, что актриса Наталья Денисенко во второй раз выходит замуж. Она и модель Юрий Савранский объявили о помолвке.

Фото: Юрий Савранский

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