Наталья Денисенко вышла замуж: актриса показала фото из росписи
- Наталья Денисенко вышла замуж за Юрия Савранского 8 августа и показала первое фото с регистрации.
- После свадьбы актриса сменила фамилию в соцсетях на Ярошенко.
- Пара поженилась чуть больше чем через месяц после предложения.
Украинская актриса Наталья Денисенко 8 августа официально вышла замуж за предпринимателя и манекенщика Юрия Ярошенко. Артистка уже показала первое фото с церемонии и сообщила, что отныне носит фамилию мужа.
О браке Наталья Денисенко сообщила в своих соцсетях, опубликовав фотографию с любимым и обручальными кольцами.
Наталья Денисенко вышла замуж за Юрия Ярошенко
– 08.08 – наш день. Отныне Ярошенко, – написала актриса.
На фото Наталья и Юрий позируют вместе после регистрации брака. Судя по снимкам, церемония состоялась в сервисном центре, где пары могут воспользоваться услугой быстрой государственной регистрации брака.
С момента признания в любви до официального оформления отношений прошло чуть больше месяца. Накануне свадьбы пара уже готовилась к церемонии: Юрий показывал выбор праздничного костюма, а Наталька рассказывала о предстоящем изменении семейного статуса.
После регистрации брака актриса сменила фамилию в своих соцсетях. Теперь она подписывается как Наталья Ярошенко.
При этом сама дата свадьбы стала отдельной деталью, на которую обратили внимание поклонники. Церемония состоялась 8 августа, то есть 08.08. Однако Наталья и Юрий не объясняли, почему решили пожениться именно в этот день.
Что известно о Юрии Ярошенко
До свадьбы с Натальей Денисенко Юрий носил фамилию Савранский. Он официально сменил ее на Ярошенко и обновил документы еще до бракосочетания с актрисой.
Как объяснял сам Юрий, Савранским он стал во время предыдущего брака. После развода бизнесмен вернул себе родовую фамилию Ярошенко.
На критику пользователей соцсетей из-за смены фамилии он отвечал, что не собирается оправдывать чьи-либо ожидания относительно своей личной жизни.
– Мы не оправдываем и не будем оправдывать ни ваши, ни чьи-либо еще ожидания! Мы живем своей жизнью! – написал Ярошенко в Instagram.
До этого Юрий много лет был женат на Марлене Савранской. Их брак продлился около 17–18 лет, у супругов двое детей.
После развода, инициатором которого был Юрий, он официально вернул себе фамилию Ярошенко.
Напомним, 26 июня стало известно, что актриса Наталья Денисенко во второй раз выходит замуж. Она и модель Юрий Савранский объявили о помолвке.
Фото: Юрий Савранский