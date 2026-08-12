У нас есть общий план с партнерами о том, как оказывать давление на Путина — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Украина и партнеры имеют общий план завершения войны.
- По словам президента, Россию необходимо заставить прекратить войну посредством давления.
Украина вместе с международными партнерами имеет общий план, направленный на завершение войны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского молодежного форума, пишет Укринформ.
Украина и партнеры имеют общий план завершения войны
— Путин не хочет останавливать эту войну, но он ее остановит. У нас есть план. Мы понимаем, что должны делать. Это общий план с нашими партнерами о том, как оказывать на него давление. В любом случае наши военные должны удерживать фронт, — подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что успехи на фронте дают президенту возможность вести сильный диалог с врагом.
— Если же ситуация на поле боя недостаточно сильная, диалог превращается в чрезмерные компромиссы. И это не в наших интересах, — отметил он.
Президент рассказал, что сейчас Украина должна противодействовать стратегии российского диктатора Владимира Путина, который стремится усилить мобилизацию в РФ и привлечь в армию как можно больше людей.
Поэтому глава государства призвал международных партнеров усилить помощь Украине, в частности в сфере противовоздушной обороны.
Среди задач Вооруженных сил он назвал нанесение ответных ударов.
— Нам нужно вернуть войну на территорию России. После этого российское общество почувствует на себе последствия этой войны и будет оказывать давление на власть, — объяснил Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский говорил, что Украина приложит максимум усилий, чтобы завершить войну с Россией уже до начала зимы.