Украина вместе с международными партнерами имеет общий план, направленный на завершение войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского молодежного форума, пишет Укринформ.

Украина и партнеры имеют общий план завершения войны

— Путин не хочет останавливать эту войну, но он ее остановит. У нас есть план. Мы понимаем, что должны делать. Это общий план с нашими партнерами о том, как оказывать на него давление. В любом случае наши военные должны удерживать фронт, — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что успехи на фронте дают президенту возможность вести сильный диалог с врагом.

Сейчас смотрят

— Если же ситуация на поле боя недостаточно сильная, диалог превращается в чрезмерные компромиссы. И это не в наших интересах, — отметил он.

Президент рассказал, что сейчас Украина должна противодействовать стратегии российского диктатора Владимира Путина, который стремится усилить мобилизацию в РФ и привлечь в армию как можно больше людей.

Поэтому глава государства призвал международных партнеров усилить помощь Украине, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Среди задач Вооруженных сил он назвал нанесение ответных ударов.

— Нам нужно вернуть войну на территорию России. После этого российское общество почувствует на себе последствия этой войны и будет оказывать давление на власть, — объяснил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский говорил, что Украина приложит максимум усилий, чтобы завершить войну с Россией уже до начала зимы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.