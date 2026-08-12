Воздушные силы ВСУ изменили формат утренних сводок и больше не публикуют в них информацию о количестве запущенной и сбитой российской баллистики во время массированных атак.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Воздушные силы ВСУ ограничат данные в утренних сводках

Юрий Игнат объяснил, что Воздушные силы ВСУ не прекратили информировать граждан о воздушных угрозах и характере атак со стороны противника.

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В онлайн-режиме через мессенджеры Telegram, Viber и WhatsApp украинцам продолжают сообщать ту же информацию о воздушных целях, которую предоставляли ранее.

Формат утренних отчетов о результатах боевой работы украинских защитников за ночь также сохраняется.

— Однако военным руководством принято решение ввести определенные изменения (ограничения) в утренних сводках относительно вражеской баллистики (во время массированных атак) — количества запущенных/сбитых/подавленных или тех, которые не достигли целей, — отметил Игнат.

При этом военные продолжат передавать медиа обобщенные данные о количестве запущенных Россией ракет, включая баллистические.

В качестве примера Юрий Игнат привел статистику за июль. По его словам, в течение месяца российские войска применили более 450 ракет, около 200 из них были баллистическими.

Игнат отметил, что с начала полномасштабной войны формат утренних сводок относительно российских ударов меняли около 10 раз.

Напомним, днями Юрий Игнат призвал украинские медиа не публиковать новости с заголовками “Не сбито ни одной ракеты”.

Фото: Медиацентр Украина

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