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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

У Києві поліцейські вимагали хабар $3 тис. за зберігання бурштину в гаражі

У Києві затримали та оголосили про підозру трьом поліцейським, які попалися на отриманні хабаря.

Фігуранти вимагали від громадянина щомісячний платіж у вигляді $1 тис. за невжиття заходів реагування за незаконне зберігання бурштину у його гаражі.

Однак після отримання першого платежу він здався поліцейським замалим,тому було озвучено нову суму у розмірі $3 тис.

  • У Києві поліцейські вимагали хабар $3 тис. за зберігання бурштину в гаражі
  • У Києві поліцейські вимагали хабар $3 тис. за зберігання бурштину в гаражі
  • У Києві поліцейські вимагали хабар $3 тис. за зберігання бурштину в гаражі
  • У Києві поліцейські вимагали хабар $3 тис. за зберігання бурштину в гаражі
  • У Києві поліцейські вимагали хабар $3 тис. за зберігання бурштину в гаражі
  • У Києві поліцейські вимагали хабар $3 тис. за зберігання бурштину в гаражі
У Києві поліцейські вимагали хабар $3 тис. за зберігання бурштину в гаражі / 3 фотографии

Хабарників затримали “на гарячому” в момент отримання частини суми. Наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Викриття злочину проводилося спільно з ДБР. Провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 КК України.

Джерело: Прокуратура Києва

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