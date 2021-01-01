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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Авария на Львовщине: в Славском остановился подъемник с 70 туристами

В курортном Славском Львовской области остановился подъемник, на котором находилось около 70 туристов.

Канатная дорога перестала работать из-за выхода из строя трансформаторной подстанции.

Работы по безопасному снятию туристов с кресельного подъемника начались почти через час после инцидента.

  • Авария на Львовщине: в Славском остановился подъемник с 70 туристами
  • Авария на Львовщине: в Славском остановился подъемник с 70 туристами
  • Авария на Львовщине: в Славском остановился подъемник с 70 туристами
  • Авария на Львовщине: в Славском остановился подъемник с 70 туристами
  • Авария на Львовщине: в Славском остановился подъемник с 70 туристами
  • Авария на Львовщине: в Славском остановился подъемник с 70 туристами
Авария на Львовщине: в Славском остановился подъемник с 70 туристами / 3 фотографии

По состоянию на 15.00 температура воздуха в Славском составляет +1. Параллельно решается проблема с подключением электрогенератора.

Людей спускали на веревках: в Славском застрял подъемник с туристами

Ранее на горе Погар в Славском Львовской области на подъемнике застряли примерно 32 туриста, в том числе дети.

Канатная дорога остановилась из-за поломки редуктора. Всех туристов удалось снять с подъемника. Никто не пострадал.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos, ГСЧС

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