В курортном Славском Львовской области остановился подъемник, на котором находилось около 70 туристов.

Канатная дорога перестала работать из-за выхода из строя трансформаторной подстанции.

Работы по безопасному снятию туристов с кресельного подъемника начались почти через час после инцидента.











Авария на Львовщине: в Славском остановился подъемник с 70 туристами / 3 фотографии

По состоянию на 15.00 температура воздуха в Славском составляет +1. Параллельно решается проблема с подключением электрогенератора.

Людей спускали на веревках: в Славском застрял подъемник с туристами