В курортном Славском Львовской области остановился подъемник, на котором находилось около 70 туристов.
Канатная дорога перестала работать из-за выхода из строя трансформаторной подстанции.
Работы по безопасному снятию туристов с кресельного подъемника начались почти через час после инцидента.
Авария на Львовщине: в Славском остановился подъемник с 70 туристами / 3 фотографии
По состоянию на 15.00 температура воздуха в Славском составляет +1. Параллельно решается проблема с подключением электрогенератора.
Людей спускали на веревках: в Славском застрял подъемник с туристами
Ранее на горе Погар в Славском Львовской области на подъемнике застряли примерно 32 туриста, в том числе дети.
Канатная дорога остановилась из-за поломки редуктора. Всех туристов удалось снять с подъемника. Никто не пострадал.