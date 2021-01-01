У курортному Славському Львівської області зупинився гірський підіймач, на якому перебувало близько 70 туристів.
Канатна дорога перестала працювати через вихід із ладу трансформаторної підстанції.
Роботи з безпечного зняття туристів з крісельного підіймача розпочалися майже через годину після інциденту.
Аварія на Львівщині: у Славському зупинився підйомник із 70 туристами / 3 фотографии
Станом на 15.00 температура повітря у Славському складає +1. Паралельно вирішується проблема з підключенням електрогенератора.
Людей спускали на мотузках: у Славському застряг підіймач з туристами
Раніше на горі Погар у Славському Львівської області на підіймачі застрягли приблизно 32 туристи, зокрема діти.
Канатна дорога зупинилася через поламання редуктора. Усіх туристів вдалося зняти з підіймача. Ніхто не постраждав.