У курортному Славському Львівської області зупинився гірський підіймач, на якому перебувало близько 70 туристів.

Канатна дорога перестала працювати через вихід із ладу трансформаторної підстанції.

Роботи з безпечного зняття туристів з крісельного підіймача розпочалися майже через годину після інциденту.











Аварія на Львівщині: у Славському зупинився підйомник із 70 туристами / 3 фотографии

Станом на 15.00 температура повітря у Славському складає +1. Паралельно вирішується проблема з підключенням електрогенератора.

Людей спускали на мотузках: у Славському застряг підіймач з туристами