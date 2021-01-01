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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Аварія на Львівщині: у Славському зупинився підйомник із 70 туристами

У курортному Славському Львівської області зупинився гірський підіймач, на якому перебувало близько 70 туристів.

Канатна дорога перестала працювати через вихід із ладу трансформаторної підстанції.

Роботи з безпечного зняття туристів з крісельного підіймача розпочалися майже через годину після інциденту.

  • Аварія на Львівщині: у Славському зупинився підйомник із 70 туристами
  • Аварія на Львівщині: у Славському зупинився підйомник із 70 туристами
  • Аварія на Львівщині: у Славському зупинився підйомник із 70 туристами
  • Аварія на Львівщині: у Славському зупинився підйомник із 70 туристами
  • Аварія на Львівщині: у Славському зупинився підйомник із 70 туристами
  • Аварія на Львівщині: у Славському зупинився підйомник із 70 туристами
Аварія на Львівщині: у Славському зупинився підйомник із 70 туристами / 3 фотографии

Станом на 15.00 температура повітря у Славському складає +1. Паралельно вирішується проблема з підключенням електрогенератора.

Людей спускали на мотузках: у Славському застряг підіймач з туристами

Раніше на горі Погар у Славському Львівської області на підіймачі застрягли приблизно 32 туристи, зокрема діти.

Канатна дорога зупинилася через поламання редуктора. Усіх туристів вдалося зняти з підіймача. Ніхто не постраждав.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos, ДСНС

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